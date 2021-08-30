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Рубрика: В мире

CNN: Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле

Фото: REUTERS/STRINGER Фото: REUTERS/STRINGER
Фото: REUTERS/STRINGER

Девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли в воскресенье при ракетном ударе с американского беспилотника в Кабуле. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на заявление родственника погибших. Ранее местные СМИ сообщали о семи жертвах.

Фото: SHAKIB RAHMANI / AFP
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Отмечается, что самым младшим из погибших - два и три года. По словам родственника, это был обычная семья, "семейный дом, где мои братья жили со своими семьями", цитирует РИА Новости.

Ранее военные США заявили, что удар был нанесен беспилотником по автомобилю в Кабуле, "ликвидировав неотвратимую угрозу аэропорту со стороны "Исламского государства в Хорасане" - это местное ответвление террористической группировки "ИГ" (запрещена в РФ. - "РГ"). Речь идет об автомобиле, начиненном взрывчаткой, которым управлял смертник.

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