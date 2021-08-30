Глава Минприроды: Откладывать новые правила утилизации больше нельзя

Откладывать вступление в силу расширенной ответственности производителя (РОП, предполагает, что производители должны утилизировать за собой все товары) больше нельзя. Об этом в интервью "Российской газете" заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ранее Минэкономразвития предложило перенести срок вступления в силу РОП с 2022 года на 2024 год. Среди аргументов - необходимость создания дополнительных мощностей по утилизации и возможное повышение цен из-за роста издержек производителей.

"Когда мне говорят - мы не готовы, я отвечу - мы никогда и не будем готовы, потому что долго разговариваем. Надо просто брать и делать. Да, для стопроцентного норматива утилизации нет мощностей, но они и не появятся, пока нет обязанности все перерабатывать. Каждый день промедления приводит к тому, что мусора копится все больше. Шоколадку купил, упаковку выбросил, а переработать этот фантик никто не должен", - заявил Козлов.

Министр также напомнил об инициативе Минприроды, которое ранее предложило запретить 28 видов изделий из пластика. Речь, в частности, идет о непрозрачных и цветных ПЭТ-бутылок, пластиковых тарелках, трубочках и столовых приборах.

"Для всех есть альтернативный вариант. Например, непрозрачные бутылки предлагаем заменить прозрачными, тарелки делать из пульпекартона, пластиковые трубочки заменить бумажными или деревянными. Предлагаем вводить запрет постепенно до 2024 года", - пояснил Козлов.

Полную версию интервью с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым читайте в ближайшем номере "РГ".