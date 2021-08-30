Голикова: 30,7 млн пенсионеров получат на карту 10 тысяч рублей 2 сентября

Гражданам, получающим пенсии на банковскую карту, единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей будет зачислена в четверг, 2 сентября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Выплаты единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплаты уже 30,7 миллиона человек", - подчеркнула зампред правительства. Еще 12,7 миллиона, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, получат выплаты одновременно с пенсией, уточнила она.

"Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан, - сказала Голикова. - Помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсии по случаю кормильца.

Помощь всем без исключения пенсионерам в размере десяти тысяч рублей предложил президент Владимир Путин. Такую необходимость он объяснил ростом инфляции сверх запланированного уровня.