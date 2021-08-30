Голикова: Во всех регионах планируется начать учебный год в очном формате

Во всех регионах новый учебный год планируется начать в очном формате, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и с соблюдением требований Роспотребнадзора и министерства здравоохранения", - подчеркнула она на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Несмотря на сохраняющиеся ограничения, во всех субъектах РФ в плановом порядке завершена приемка общеобразовательных организаций и проверка их готовности к новому учебному году. К 1 сентября готовы 100% школ, доложила зампред правительства.

В сентябре к обучению приступят 17,1 миллиона школьников, включая почти два миллиона первоклассников. Откроются 102 новые школы на почти 70 тысяч мест, в том числе, отметила Голикова, 36 школ на 21 тысячу мест, созданных в рамках нацпроекта "Образование".

Горячее питание будут получать 7,4 миллиона учащихся начальных классов в 38,8 тысячи школ страны. В проект вошли практически все общеобразовательные учреждения, сказала вице-премьер. В бюджете 2021-2023 годов на эти цели предусмотрено более 183 миллиардов рублей.

Там, где необходимо, организован подвоз учащихся к школам и обратно. Более 28,5 тысячи школьных автобусов будут доставлять детей в 18,3 тысячи общеобразовательных учреждений.