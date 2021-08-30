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30.08.2021 15:55
Рубрика: В мире

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула

Текст: Юрий Когалов

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Кабула, который был совершен в понедельник утром. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление террористов.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Как отмечается, по аэропорту было выпущено шесть ракет. Американская сторона проинформировала, что системы ПВО перехватили пять из них. По данным телеканала Al Jazeera, еще одна попала на территорию аэропорта.

Также сообщалось, что среди американцев жертв нет, обстрел не повлиял на операцию по эвакуации войск США.

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