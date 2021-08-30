Иностранцев могут допустить к видеонаблюдению на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова попросила общественные палаты обеспечить доступ к видеонаблюдению на выборах в сентябре иностранным наблюдателям, которые приедут в Москву и в регионы.

"К нам приедет значительное количество зарубежных наблюдателей. И если у них появится желание, в том числе побывав на участках, посетить еще и общественные центры и, например, пронаблюдать в режиме онлайн, то вы должны предусмотреть, чтобы такая возможность была как на федеральном уровне, так и в региональных палатах", - сказала Памфилова, обращаясь к главе Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максиму Григорьеву.

Председатель Центризбиркома уточнила, что имеет в виду и тех международных наблюдателей, которые будут работать в регионах России.

Напомним, допуск в записям с участков получат все участники выборов: кандидаты, партии, общественные наблюдатели, а также уполномоченные по правам человека и СПЧ. Трансляция будет идти на служебном портале, для входа на него, по последним подсчетам ЦИК откроют почти 55 тысяч аккаунтов. Эта цифра может измениться в большую сторону по мере поступления заявок из регионов.