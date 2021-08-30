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30.08.2021 12:33
Рубрика: Власть

ЦИК: Участники выборов получат более 54 тысяч аккаунтов для видеонаблюдения

Текст: Галина Мисливская

Для видеонаблюдения на выборах в сентябре будет открыто более 54 тысяч аккаунтов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в понедельник.

Фото: Александр Корольков/РГ
Памфилова: ЦИК расширяет, а не сужает видеонаблюдение на выборах в ГД

Ранее Центризбирком определил перечень тех, кто получит доступ к видеонаблюдению. Это кандидаты, партии, центры общественного наблюдения, избиркомы, а также уполномоченные по правам человека и СПЧ.

"Исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву (у них своя система наблюдения), как минимум 54 849 аккаунтов (будет открыто)", - сказала Памфилова.

Масштаб охвата видеонаблюдением она назвала беспрецедентным. "Это в общей сложности более 96% избирательных комиссий, на которых потенциально смогут проголосовать где-то до 96%, а то и до 98% потенциальных избирателей", - сказала глава ЦИК.

Она уточнила, что видеотрансляция, видеофиксация, запись "будут идти непрерывно на протяжении трех суток, это более 70 часов".

Согласно решению ЦИК, видео с избирательных участков в дни голосования будет доступно только на служебном портале. Открытая трансляция в интернете не предусмотрена. В комиссии это объяснили соображениями экономии, а также стремлением дать доступ к записям только тем, кто настроен на серьезную работу, а не "диванным наблюдателям". В Центризбиркоме советуют всем тем, кто готов следить за чистотой выборов, обращаться в региональные центры по наблюдению, где можно будет не только посмотреть трансляцию онлайн, но и отмотать изображение, чтобы вместе с экспертами разобрать ту или иную спорную ситуацию.

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