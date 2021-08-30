Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ

Западные структуры регулярно пытаются дискредитировать выборы в РФ. Такие факты выявила Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, выступая в Общественной палате, этой цели, среди прочего, служат подчеркнуто негативные публикации в зарубежных СМИ об избирательной кампании. И ключевыми темами таких материалов стало отсутствие на российских выборах наблюдателей от ОБСЕ и недопуск к участию в избирательной кампании лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Это, по его словам, сопровождается "деструктивной ангажированной критикой рядом подконтрольных зарубежным правительствам НПО".

Налицо спланированная кампания, сделали вывод в комиссии: общественное мнение за рубежом готовят к непризнанию результатов российских выборов.