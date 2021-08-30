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30.08.2021 04:29
Рубрика: Общество

Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

В ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) космонавты обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции - "Заря". Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
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По его словам, обнаружено несколько таких мест с несквозными трещинами, пишет РИА Новости. Соловьев отметил, что такая ситуация ему не нравится. Он не исключил, что со временем несквозные трещины могут начать расползаться.

Впервые незначительная утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, а через год космонавты обнаружили две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" и заделали их. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Чтобы компенсировать падение давление воздуха, на МКС регулярно требуется закачивать воздух, азот и кислород, запасы которых доставляются с Земли на грузовых кораблях.

Накануне американская частная космическая компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, на борту которого находятся грузы для МКС. Он доставит материалы для научных экспериментов, новое оборудование, а также свежие фрукты и овощи.

Общество Космос Компании ВПК РКК "Энергия"

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