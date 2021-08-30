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30.08.2021 14:12
Рубрика: Общество

Лавров: Сохранение исторической памяти важно для будущего России

Текст: Юрий Когалов
Историю нельзя трогать, ее надо беречь и воспринимать во всей ее полноте. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время поездки в Волгоградскую область, где глава МИД принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва".
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

"Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать... Историю надо беречь... Историю, конечно, нужно воспринимать во всей ее полноте, во всей ее неоднозначности, ее сложности", - отметил Лавров. По его словам, осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России предпринимаются не только ради переписывания истории, но и политического ослабления РФ.

Фото: РИА Новости
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Что касается такой личности как Иосиф Сталин, то, по мнению министра, попытки выставить его главным злодеем и являются примером таких атак. "Сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - отметил Лавров.

По словам главы МИД, работа по сохранению исторической памяти важна для будущего внешней политики РФ, "потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость".

Общество История Правительство МИД Сталинградская битва

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