Постановление правительства Ленинградской области от 30 августа 2021 года № 553 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Новости

Лидер уральской группы "Урфин Джюс" попал в больницу с COVID-19 20:40
"Милан" намерен приобрести Алексея Миранчука 20:36
Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров 20:34
Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям 20:28
Все массовые мероприятия на Ставрополье отменили до 1 октября 20:18
Объявлен актерский состав "Неудержимых 4" 20:17
От коронавируса умер актер Олег Гусейнов 20:04
Названы даты поединков Махачева и Волкова в UFC 19:55
Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер на сцене на глазах у зрителей 19:50
Мигрантам станет проще получить работу в России 19:43
ЕС рекомендовал восстановить ограничения для путешественников из США 19:39
Военные продолжили очищать остров Врангеля от мусора 19:32
"Человек-паук: Нет пути домой" может стать самым длинным фильмом Marvel 19:23
Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США 19:16
Косачев: Подготовка конференции по межкультурному диалогу проходит активно 18:54
Учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете 18:53
На Балканы прибыла первая тысяча афганских беженцев 18:35
Росгвардейцы спасли летом 29 детей 18:29
ЦСКА отдал Гайча в аренду испанской "Уэске" 17:59
Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ 17:57
ФМБА привлечет страховщиков для улучшения медицинской помощи 17:44
В Сыктывкаре выбежавшие на взлетное поле люди не дали сесть самолету 17:41
Проценко: Летальность от COVID-19 среди невакцинированных в 4 раза выше 17:41
В Москве ликвидировали пожар в БЦ "Президент плаза" 17:34
Глава Минприроды: Откладывать новые правила утилизации больше нельзя 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 августа 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 30 августа 2021 года № 553 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 2 (Зона 1) слово "Выборгский" исключить,

графу 3 (Зона 2) дополнить словом "Выборгский";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 3 (Зона 1) слово "Выборгский" исключить,

графу 4 (Зона 2) дополнить словом "Выборгский".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией