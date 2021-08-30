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30 августа 2021 г.

Постановление правительства Магаданской области от 27 августа 2021 года № 642-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

- в пункте 2 слова "до 31 августа 2021 года" заменить словами "до 31 октября 2021 года";

- в Мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

в подпункте 4.1 пункта 4 цифру "70" заменить цифрой "80";

в пункте 5:

- абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"- разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1) сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;";

- абзац четвертый подпункта 2 пункта 5 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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