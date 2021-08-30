МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами

Масштабная кампания США по поиску и охоте за гражданами РФ за рубежом началась с момента ареста российского бизнесмена Виктора Бута. Об этом в интервью РИА Новости рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, ситуация с Бутом, осужденным на 25 лет судебной системой США, является наиболее резонансной. "Мы считаем эту ситуацию абсолютно нетерпимой и последовательно добиваемся его возвращения на территорию РФ", - заявил Лукьянцев. Он отметил, что Виктор Бут стал жертвой произвола и одним из первых россиян, схваченных американскими спецслужбами в третьей стране и в последующем экстрадированых в США.

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде. Экстрадированного в США россиянина в 2012 году суд Нью-Йорка приговорил к 25 годам тюрьмы по обвинениям в сговоре с целью продажи оружия. Свою вину Бут не признал и от сотрудничества с властями США, предложившими ему досудебную сделку, он категорически отказался.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что правоохранительные органы США продолжают "охоту на россиян". При этом американские власти откровенно отвергают положения договора между Россией и США о правовой помощи по уголовным делам. "Мы будем умножать наши возможности оказания правовой помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации с точки зрения адвокатского содействия, гарантированного доступа к ним представителя российского посольства или консульства", - подчеркнул Сергей Рябков.