Мигрантам станет проще получить работу в России

Согласно законопроекту, вступление в силу которого ожидается с 2022 года, трудовым мигрантам будет проще получить в России СНИЛС, а, следовательно, и найти работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по вопросам социального-трудовых отношений при правительстве РФ.

На совещании, проведенном вице-премьером Татьяной Голиковой, был представлен законопроект, который позволит оптимизировать процесс получения СНИЛС иностранными гражданами, а значит и упростить процедуру трудоустройства.

Предлагается провести часть миграционных процедур, необходимых для начала трудовой деятельности, еще до въезда иностранца на территорию России. Потенциальный мигрант сможет зарегистрироваться в ФГИС ЕСИА, что позволит подать заявление в Пенсионный фонд об открытии индивидуального лицевого счета.

"Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить СНИЛС сразу после пересечения государственной границы Российской Федерации, что упростит и ускорит начало их трудовой деятельности на территории страны, а также будет способствовать сокращению нелегального трудоустройства", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сейчас в правительстве обсуждаются вопросы, касающиеся правил въезда и пребывания мигрантов на территории страны, но пока никаких решений не принято.