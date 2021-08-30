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30.08.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Dacia Sandero обошел Volkswagen Golf по продажам в Европе

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Компания JATO Dynamics подсчитала, сколько и каких автомобилей было продано в Европе в июле. Общий тренд - снижение покупательской активности, а судя по лидеру списка самых продаваемых моделей, клиенты выбирают более доступные новые варианты или уходя в сегмент вторичного рынка.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Топ возглавил Dacia Sandero третьего поколения, дебютировавший осенью 2020 года. Это не первый раз, когда модель оказывается на вершине списка: успеха она также добилась в 2008 году, когда только-только вышла на рынок.

В июле было продано 20 446 единиц Dacia Sandero, в то время как Volkswagen Golf разошёлся тиражом 19 425 экземпляров. Таким образом, разрыв не совсем большой, и с восстановлением рынка от последствий пандемии "немец" может вернуть себе звание лидера.

За Sandero и Golf следуют Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Volkswagen T-Cross, Dacia Duster, Ford Puma и Peugeot 2008.

По данным JATO Dynamics, европейцы всё больше обращают внимание на электрифицированные модели: в июле было зарегистрировано 160 646 сделок, что составляет 17% от общего объёма.

Самым продаваемым электрокаром стал Volkswagen ID.3, второе и третье места - у Renault Zoe и Kia Niro. Гибридом номер один оказался Ford Kuga, за ним идут Peugeot 3008 и Volvo XC40.

На этом фоне интересна ситуация с продажами дизельных автомобилей: их доля сократилась с 30% до 22%. Доля машин с бензиновыми ДВС также уменьшилась: с 60% до 59%.

Фото: Пресс-служба Dacia.
#Volkswagen #Renault