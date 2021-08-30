Первого сентября стартует программа "Пушкинская карта"

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что авторство проекта принадлежит нашему президенту: "Он неоднократно высказывался о том, как важна культура для развития личности человека. Но мир поменялся, и сегодня молодые люди предпочитают мессенджеры и интернет-платформы, потому что там все можно получить быстро, легко, не вставая с дивана и не тратя ни копейки. Но мы с вами понимаем, что это не является культурой. А значит нам нужно было сделать учреждения культуры доступными для молодежи. Так родилась "Пушкинская карта".

Почему карта - понятно. На сегодняшний день это самый удобный и способ безналичного расчета. Было принято решение использовать обычную карту "Мир". Почему Пушкин? Тоже в общем-то понятно - Пушкин наше все. И чем бы ни увлекалась современная молодежь, имя поэта знают все. Даже те, кто и в музее ни разу не был, и книги из школьной программы читает через одну. Наконец, возраст. В 14 лет молодой человек получает паспорт и может уже сам принимать решения. 22 года - возраст, когда вчерашний студент начинает работать и уже сам может заработать себе и на театр, и на музей. Если, конечно, за 8 лет пользования "Пушкинской картой" выработает такую привычку.

Ради того, чтобы увлечь население культурой, Правительство готово каждый год выделять внушительные суммы денег. В 2021 году "Пушкинская карта" обойдется бюджету примерно в 39 миллиардов рублей. В будущем году эту сумму еще увеличат. Как сообщила Татьяна Голикова, в 2022 году номинал "Пушкинской карты" составит уже 5000 рублей. Теперь главное, чтобы молодые люди успели потратить свои "культурные" деньги. Копить, к сожалению, не получится. Не успели потратить - деньги сгорят. Кстати, создатели "Пушкинской карты" очень надеются, что жадность сыграет на их стороне и вынудит молодых людей хоть куда-нибудь сходить. А там, может и втянутся…

"Пушкинская карта" - важный сигнал всем, что живого контакта в искусстве не заменит ничего. Это суперсовременный проект

"Это, конечно, вызов для министерства и учреждений культуры. Нам предстоит серьезно пересмотреть афиши и репертуары и научиться маркетологически продумывать наши мероприятия и привлекать молодежь", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В Минкультуры не скрывают, что рассчитывают составить рейтинг популярности у молодежи подведомственных учреждений и, возможно, принять соответствующие кадровые решения. Но дело ведь не только в кадрах. Не секрет, что многие музеи и театры, особенно в регионах, будто застыли в прошлом веке и давно нуждаются в капитальном ремонте и не менее капитальном пересмотре экспозиций и репертуара. Программа "Пушкинская карта" может стать драйвером развития учреждений культуры. Фактически впервые в истории России музеи, театры, филармонии, культурные центры, библиотеки, причем как государственные, так и частные, получат дополнительное финансирование от граждан. А это и возможность повысить зарплату, и создавать новые интересные проекты.

На сегодняшний день в программе участвуют около 1500 учреждений культуры со всей страны, готовые предложить молодым людям более 10 000 различных событий. Экспертные советы внимательно следят за формой, содержанием и смыслами. Хотите обнаженки, мата, агрессии и особого взгляда творца - пожалуйста, но за собственные деньги. Также не получится оплатить "Пушкинской картой" билет в кино и цирк.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что оформить "Пушкинскую карту" можно будет в течение нескольких минут на портале Госуслуг. На сегодняшний день на портале подтвержденные учетные записи имеют уже 7 миллионов молодых людей.

"Все максимально просто и удобно. В приложении "Госуслуги. Культура" каждый молодой человек будет видеть свой остаток и те, события, которые он может посетить", - пояснил Шадаев.

Подумали и о тех ребятах, которые не имеют смартфонов и постоянного доступа к интернету. В этом случае молодым людям предлагают прийти в любое отделение Почта Банка, их более 20 тысяч по всей стране, и заказать физическую пластиковую карту, которой можно будут расплатиться в кассах музеев и театров.

К рекламной кампании "Пушкинской карты" привлекли молодые силы - участников проекта "Большая перемена", которые придумали и оригинальный, даже провокационный вид самой карты с ярким Пушкиным, зеленым, розовым и даже желтым, и зазывающие слоганы и плакаты, которые скоро появятся на улицах городов нашей страны. У инфлюенсера Пушкина будут свои каналы в YouTube и TikTok и, конечно, мерч, где можно будет купить стильные футболки, толстовки и сумки для настоящих культурных людей.

Справка "РГ"

Как получить "Пушкинскую карту"?

1.Зарегистрироваться на портале "Госуслуги" и подтвердить учетную запись;

2.Установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура";

3.Получить Пушкинскую карту - виртуальную или пластиковую карту платежной системы "Мир";

4.Выбрать мероприятие из афиши и купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.

Обратите внимание, все билеты - именные. Отдать их маме, бабушке или другу не получится.

Прямая речь

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак:

- Мне очень легко представить себе результат работы "Пушкинской карты". Пушкинский музей - активнейшая точка взаимодействия культуры и подрастающего поколения. Единовременно в нашем музее получают образование и приходят на наши экскурсии более 3000 детей. Мы точно знаем, как важно для молодого человека иметь возможность прийти в музей столько раз, сколько ему нужно, не думая о деньгах.

Директор Гослитмузея им. В. И. Даля Дмитрий Бак:

- Это просто снайперское попадание. Не секрет, что дети до 13 лет много читают и гарантируют нам звание самой читающей страны в мире. А после 14 лет мы их теряем. Именно поэтому "Пушкинская карта" очень важна. Этот проект должен увлечь и взрастить очень непростых поклонников культуры. Для музеев - это вызов, придется хорошо подумать, как объединить школьников и студентов.

Художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. Сац Георгий Исаакян:

- Детские театры как никто знают, как сложно работать с этой нежной, очень чувствительной и очень честной аудиторией. Их не обмануть, и театр должен уметь говорить на одном языке с подрастающим поколением. Мне кажется принципиально важным, что мы говорим именно о живом общении с культурой. В последнее время слишком часто раздаются предложения оцифровать все коллекции и снять на видео все спектакли. А "Пушкинская карта" - важный сигнал всем, что живого контакта не заменит ничего. Это суперсовременный проект.