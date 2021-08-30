Почему нельзя ставить Windows 11 на старые компьютеры. Главная причина

В конце августа Microsoft выпустила ISO-образы Windows 11 для всех желающих. Используя официальную утилиту Media Creation Tool, пользователи могут установить новую ОС на свои компьютеры.

Фото: Microsoft

В Microsoft отметили, что компания не будет препятствовать инсталляции Windows 11 на компьютеры со старыми процессорами, включая AMD Ryzen первого поколения и Intel Core шестого и седьмого поколений.

Однако обладатели старого "железа" столкнутся с определенными трудностями в использовании, и главная из них - отсутствие каких-либо обновлений, получаемых через официальный центр обновлений Windows, пишет The Verge. Это касается и апдейтов самой системы, и патчей безопасности. Так что перед установкой лучше подумать, стоит ли игра свеч - или лучше остаться на привычной Windows 10.