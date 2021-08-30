Подтверждать льготы на проезд можно будет без паспорта

По правилам при проезде представитель перевозчика вправе потребовать у пассажира предъявить документ, подтверждающий право на льготный проезд, и документ, удостоверяющий личность. "В случае, если документ, подтверждающий право льготного проезда, содержит фотографию его владельца, предъявление документа, удостоверяющего личность, не требуется", - говорится в документе.

При этом пассажиры должны будут подтверждать документами возраст детей, если для них действуют преимущества по оплате проезда. Это могут быть свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей с записью о рождении ребенка.

Данные изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее в России был введен запрет высаживать безбилетных пассажиров и прописана обязанность пассажиров подтверждать право на льготный проезд.