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30.08.2021 11:23
Рубрика: Экономика

Подтверждать льготы на проезд можно будет без паспорта

Текст: Евгений Гайва
Пассажиры, имеющие какие-либо льготы на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и других видах городского наземного электротранспорта, могут предъявить контролеру документ с фотографией, подтверждающий льготу, вместо паспорта. Изменения внесены в правила перевозки пассажиров и багажа.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

По правилам при проезде представитель перевозчика вправе потребовать у пассажира предъявить документ, подтверждающий право на льготный проезд, и документ, удостоверяющий личность. "В случае, если документ, подтверждающий право льготного проезда, содержит фотографию его владельца, предъявление документа, удостоверяющего личность, не требуется", - говорится в документе.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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При этом пассажиры должны будут подтверждать документами возраст детей, если для них действуют преимущества по оплате проезда. Это могут быть свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей с записью о рождении ребенка.

Данные изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее в России был введен запрет высаживать безбилетных пассажиров и прописана обязанность пассажиров подтверждать право на льготный проезд.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство

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