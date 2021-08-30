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Появились новые кадры и постер фильма "Веном 2"

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    30.08.2021, 14:14
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Кинокомпания Sony поделилась свежими кадрами из грядущего фильма "Веном 2".

На них подробно показаны оба симбиота, Эдди Брок со своей бывшей подружкой и детективом Маллиганом, а также сторонница Карнажа по прозвищу "Визг", о которой пока известно меньше всего.

Также опубликован новый постер с главными персонажами картины.

О старте ленты в прокате поступают противоречивые сведения. Одни источники сообщают о том, что премьера будет отодвинута на следующий год, другие опровергают эти данные, настаивая, что премьера состоится 15 октября.

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