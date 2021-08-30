Появились новые кадры и постер фильма "Веном 2"

Кинокомпания Sony поделилась свежими кадрами из грядущего фильма "Веном 2".

На них подробно показаны оба симбиота, Эдди Брок со своей бывшей подружкой и детективом Маллиганом, а также сторонница Карнажа по прозвищу "Визг", о которой пока известно меньше всего.

Также опубликован новый постер с главными персонажами картины.

New supposed Venom: Let There be Carnage poster posted to our subreddit. https://t.co/tq3JmOcOAu pic.twitter.com/mNtsHlz99C — TheVenomSite (@thevenomsite) August 28, 2021

О старте ленты в прокате поступают противоречивые сведения. Одни источники сообщают о том, что премьера будет отодвинута на следующий год, другие опровергают эти данные, настаивая, что премьера состоится 15 октября.