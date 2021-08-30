Пребывание в России комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным

Полицейские приняли решение о "нежелательности пребывания" в нашей стране популярного стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом в понедельник сообщили в МВД России.

В ведомстве, отметили, что молодой человек "в последние годы неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство в РФ".

При этом в одном из своих публичных выступлений Мирзализаде, напомнили в МВД, допустил "выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство". В связи с этим нахождение указанного гражданина на территории России признано "угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц".

Подчеркивается, что в МВД России считают недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, причем вне зависимости от формы их подачи.

"Идрак Мирзализаде будет в ближайшее время уведомлен о принятом решении в установленном порядке", - заключили в МВД России.

Напомним, Мирзализаде Идрак Кахин оглы был недавно признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Таганский суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.