Проверку технического состояния автомобилей предложено упростить

Напомним, что ранее предложение по сокращению процедуры было вынесено МВД на совещании в минэкономразвития, о чем "Российская газета" уже писала. Теперь эти предложения оформлены в документ, который выложен для общественного обсуждения. Как говорится в пояснительной записке, из 82 требований предъявляться будут только 59. Помимо проверки аптечки с огнетушителем из перечня предлагается убрать проверку наличия коррозии элементов тормозной системы, грозящей потерей герметичности или разрушением. Не будут проверять наличие механических повреждений тормозных трубопроводов. Экспертов-техников больше не будет беспокоить способность стеклоомывателя подавать жидкость в зоны очистки стекла.

Также для проверки уровня шума не потребуются специальные дорогостоящие приборы. Это будет определяться буквально на слух.

Отменяется пункт о проверке способности тягово-сцепных устройств обеспечивать беззазорную сцепку сухарей замкового устройства с шаром.

А еще не будет проверяться наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха.

Кроме того, эксперты-техники не будут обращать внимание на наличие мест установки государственных регистрационных знаков, а также на соблюдение требований по их креплению.

И не будет проверки дополнительных требований к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов.

Все это позволит, с точки зрения министерства, снизить время проведения техосмотра и увеличить пропускную способность пунктов ТО. А также избавит операторов от необходимости закупать лишнее дорогое оборудование.

Аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки на техосмотре предложено не проверять

Однако на том же совещании было озвучено и другое предложение МВД. А именно, сделать техосмотр добровольным для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц. Судьбу этого предложения должна решить Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Когда она соберется - пока неизвестно.

Напомним, что с 22 августа страховые компании больше не проверяют наличие диагностических карт у автовладельцев при заключении договора ОСАГО. По сути, у владельцев легковых автомобилей их больше никто не проверяет. Но 1 марта следующего года вступят в силу поправки в КоАП, которые предусматривают штраф за отсутствие техосмотра в размере 2 тысяч рублей. Выявлять это нарушение будут с помощью камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме. Так что в феврале следующего года на пунктах ТО действительно может случиться транспортный коллапс, если ТО не сделают добровольным.