Распространенность "дельта"-штамма в регионах превысила 95%

Распространенность "дельта"-штамма коронавируса в большинстве российских регионов превысила 95%. Об этом заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире конференции "Разберемся в вакцинах вместе".

"Большинство вариантов вытеснено "дельта"-вариантом, не только во всех регионах мира, но и в России. В большинстве субъектов встречаемость "дельта"-варианта превосходит уже 95%", - отметил он.

По словам Максютова, все зарегистрированные в России вакцины эффективны против "дельта"-штамма.

Ранее специалисты "Вектора" выяснили, что жизнеспособность штамма "дельта" в воде сохраняется до 72 часов, как и у других штаммов SARS-CoV-2.