Москвичей предупредили об опасной погоде в ночь на 31 августа

До утра 31 августа в Москве прогнозируются опасные погодные явления - гроза и усиление ветра местами до 14 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС.

В ведомстве отметили, что неблагоприятные погодные условия ожидаются до 9:00 вторника. Рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и на улице. Так, не стоит парковать автомобили и прятаться от дождя вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Водителям следует двигаться с низкой скоростью, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Как ранее рассказали синоптики Гидрометцентра, в первых числах сентября центр европейской территории России ждет резкое похолодание - погода больше будет напоминать октябрьскую. 31 августа и 1 сентября Москве и Подмосковье днем еще будет выше 20 градусов тепла, а 2 августа температура воздуха опустится до 13-17 градусов днем, и 8-13 - в ночное время. Далее похолодание усилится.