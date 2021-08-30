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30.08.2021 13:55
Рубрика: Происшествия

Прокуроры обнаружили в "Матросской тишине" группировку АУЕ

Текст: Иван Егоров
Прокуратура Москвы во время проверки СИЗО-1 УФСИН России по Москве, известном как "Матросская тишина", выявила на его территории экстремистскую организацию.
Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
В Ульяновске арестовали организатора запрещенной организации АУЕ

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, прокуроры установили, что на территории учреждения действует экстремистская группа запрещенного в РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство".

По данным прокуратуры, арестанты-участники группы воспрепятствуют сотрудникам следственного изолятора в выполнении ими служебных обязанностей, отказываются выполнять законные требования администрации СИЗО. Кроме того, они нарушали установленный порядок содержания под стражей и организовали доставку запрещенных предметов, а также собирали с остальных находящихся под стражей деньги на поддержку группы.

По словам официального представителя столичного надзорного ведомства, материалы проверки прокуратуры Москвы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным управлением по Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ об организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также о финансировании экстремистской деятельности.

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