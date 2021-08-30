Ракова: 15 тысяч детей в возрасте 2,2 года пойдут в детские сады Москвы

Пятнадцать тысяч детей в возрасте 2,2 года впервые пойдут в детские сады Москвы. Об этом рассказала на пресс-конференции заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Напомним, что в столице в последние годы снижается возрастная планка по приему детей в дошкольные учебные заведения.

Еще с 2019 года возраст приема ребенка в детский сад был снижен до 2,4 лет. В этом году впервые будут принимать детей с 2,2 лет. Всего с 1 сентября в столичные детские сады придут 15 тысяч таких малышей. Они придут в группы раннего развития.

Как отметила Ракова, к сожалению, пока не во всех районах есть такие группы, они есть в 110 районах. Нет их в новой Москве и в районах, где идет крупное строительство. Однако, как отметила заммэра Москвы, в ближайшие годы этот пробел будет устранен благодаря строительству новых учебных зданий. Только в 2021-2022 году предполагается построить 82 здания школы и 102 новых детских сада.