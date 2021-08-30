Ракова: Детям не нужно будет проходить ПЦР-тесты перед 1 сентября

Перед 1 сентября школьникам, воспитанникам дошкольных учреждений и студентам техникумов не нужно будет проходить ПЦР-тестирование. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в детские сады, ни школы, ни в техникумы не нужны", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в школы не будут пускать детей с признаками ОРВИ или температурой. Более того, теперь в школы автоматически поступает информация о детях, контактировавших с заразившимися коронавирусом. Они также не будут допущены до занятий без прохождения карантина.

По словам Раковой, столичная система образования полностью готова к началу учебного года. Почти 80 процентов сотрудников образовательных учреждений в столице полностью привиты от COVID-19, еще около 85 процентов - привиты первым компонентом. Такие цифры позволяют начать новый учебный год в очной форме.

"Эти очень высокие цифры в совокупности с эпидемиологической ситуацией позволяют нам начать процесс образования в очной форме с минимальными санитарно-эпидемиологическими дополнительными мерами, которые мы детально отработали еще в прошлом году", - подчеркнула вице-мэр.