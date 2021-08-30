На Сахалине возбудили дело из-за выброшенного памятника Гагарину

На Сахалине возбудили уголовное дело после того, как жители обнаружили среди мусора памятник Юрию Гагарину.

Ранее стела находилась в городе Невельске. Ее устанавливали на улице Советской в 1971 году к десятой годовщине полета человека в космос, а через семь лет отреставрировали силами местных жителей и переместили на въезд в город.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в июне этого года по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа при отсутствии проекта организации работ по сносу, а также муниципального контракта на проведение соответствующих работ строительная организация демонтировала стелу.

По результатам проверки прокуроры возбудили в отношении главы Невельска дело о самоуправстве (статья 19.1 КоАП РФ). В то же время следственные органы возбудили по факту происшествия уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия (часть 1 статьи 243 УК РФ). Ход расследования контролирует Невельская городская прокуратура.

Сам памятник сейчас находится на хранении на территории администрации города. Барельеф будут реставрировать.