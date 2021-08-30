На Сахалине возбудили уголовное дело после пропажи женщины

Следователи Паронайска возбудили уголовное дело об убийстве (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ) после пропажи двух женщин во время сбора дикоросов.

"Учитывая, что полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств произошедшего возможно лишь в рамках производства предварительного следствия, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавших женщин, а также, обстоятельств их исчезновения", - сообщается на сайте СК СК Сахалинской области.

Как сообщалось ранее, женщины вышли из дома в селе Восток Поронайского района и отправились в сторону горы Вайда Смирныховского района. После того, как они несколько дней не выходили на связь, об их исчезновении заявили в полицию.

В поисках участвуют сотрудники поисково-спасательного отряда регионального главка МЧС, привлекли вертолет МЧС. Кроме того, задействованы полицейские, два кинолога с собакой, волонтеры и местный охотник.