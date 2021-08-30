Со дна Курильского озера подняли потерпевший крушение вертолет

Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро, подняли на 40 метров со дна и закрепили на понтонах.

"Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу", - цитирует ТАСС слова зампреда правительства Камчатского края Романа Василевского.

Потерпевшее крушение воздушное судно пытались поднять из воды больше недели. Для продолжения операции планируется подключить к работе водолазов. Может также понадобиться специальная техника.

Напомним, что авиакатастрофа с Ми-8 произошла 12 августа. На борту вертолета находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Спасти удалось восемь человек, семь пассажиров и командир экипажа скончались.