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30.08.2021 07:36
Рубрика: Происшествия

В районе Мутновского вулкана полностью разрушена туристическая тропа

Текст: Ольга Журман

Туристическая тропа в каньоне Мутновского вулкана на Камчатке разрушена. Нахождение в этом районе людей смертельно опасно, сообщили "РГ" в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

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Напомним, в ночь на 18 августа в районе вулкана сошел селевой поток. По словам директора института, доктора геолого-минералогических наук Алексея Озерова, научные сотрудники ИВиС Дмитрий Мельников, Дмитрий Кузьмин и Екатерина Волошина провели оценку ситуации в районе Мутновского.

- Обвалы не происходят по часам, предсказать, когда случится следующий, невозможно. Тропа в каньоне вся разрушена, перекрыта отложениями. Разрушается ледник - в нем появились новые трещины. Мутновский находится в самом опасном состоянии за всю историю наблюдений, - рассказал Алексей Озеров.

Он считает, что существует вероятность срыва обломков льда с разрушающегося ледника. Подпрудное озеро начинает просачиваться сквозь обвальный материал - площадь его немного уменьшилась и сейчас составляет 4,6 тысячи квадратных метров.

Ученые ведут непрерывный мониторинг ситуации на Мутновском вулкане, наиболее активном из вулканов Южной Камчатки. Он находится в 70 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Последнее его извержение происходило в июле 2013 года, самое раннее из известных извержений датируется 1848 годом.

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