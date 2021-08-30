Песков назвал важной идею Шойгу о новых городах в Сибири

Для страны важно и развитие существующих сибирских городов, и строительство новых. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, и то, и другое важно", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать идею министра обороны Сергея Шойгу о необходимости строительства в Сибири новых городов и слова полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, что прежде всего надо развивать существующие населенные пункты.

"Развитие существующих городов, сформировавшихся центров экономической и общественной жизни, - это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны, - заявил Песков. - Но, безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов, и в этом плане, конечно же, такая инициатива Шойгу представляется очень важной".