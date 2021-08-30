С электронных сервисов такси взыскали компенсации в пользу пострадавших в ДТП

Новая практика: суды начали взыскивать с агрегаторов такси компенсации в пользу пострадавших в авариях пассажиров. Агрегаторы - это известные онлайн-сервисы. В больших городах сегодня люди уже не голосуют у дороги. Они включают на мобильном телефоне какое-нибудь "Проехали" или "Как повезет" и заказывают такси.

Иногда люди вызывают машину и по телефону. То есть голосом, по старинке. Так сделали двое жителей Омска и попали в аварию.

"В декабре 2019 года истцы, находясь в автомобиле такси в качестве пассажиров, попали в ДТП с другим транспортным средством, в результате которого получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью", - рассказали в Омском областном суде.

Виноват был водитель такси, за что его и осудили. Но пассажиры вполне обоснованно посчитали, что за их страдания должна заплатить компания, услугами которой они имели несчастье воспользоваться. Правда, взаимопонимания в самой компании они не нашли. Там развели руками: мол, ни за что не отвечают, так как являются всего лишь посредниками.

А звучное название фирмы, дескать, ничего не значит: таксист работает сам по себе, компания - сама по себе.

Тогда граждане подали в суд. Они настаивали: "Ответственность за причиненный вред должна быть возложена на оператора информационной системы, который по телефону принял их заявку на перевозку пассажиров, направил транспортное средство, не указав, кто фактически оказывает услугу".

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда взыскала с компании в пользу обоих истцов компенсацию морального вреда в размере 220 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителей - 110 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Как напомнил почетный адвокат России Никита Филиппов, еще в 2018 году пленум Верховного суда России сделал специальные разъяснения по поводу агрегаторов такси. Компании, под чьими брендами работают таксисты, должны отвечать за вред, причиненный пассажирам. Однако потребовалось время, чтобы подобные правовые позиции начали применяться на практике. При этом до сих пор, несмотря на, казалось бы, довольно четкие разъяснения Верховного суда, в некоторых случаях суды продолжают отказывать в исках к агрегаторам.

Компании, под чьими брендами работают таксисты, должны отвечать за вред, причиненный пассажирам. Правда - на стороне клиента

"Так, в марте этого года Мосгорсуд отказал клиенту в иске к агрегатору о компенсации морального вреда и расходов на медицинскую помощь, указав, что агрегатор не являлся исполнителем услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, следовательно, не является работодателем по отношению к водителю такси", - рассказывает Никита Филиппов.

Однако, похоже, постепенно взгляды судей на отношения агрегатора и пассажира меняются везде.

"В то же время тот же Московский городской суд 12 августа 2021 года оставил без изменения решение Савеловского районного суда города Москвы, в котором был изложен совершенно противоположный подход, - продолжает Никита Филиппов. - В этом деле суд первой инстанции отклонил ссылки агрегатора на условия лицензионного соглашения, условия использования сервиса агрегатора, а также на возможность в приложении получить информацию о перевозчике, перейдя по ссылке "Детали поездки", указав, что в соответствии с законом о защите прав потребителей информация об исполнителе услуги должна доводиться до сведения потребителя в наглядной и доступной форме, а сам потребитель не обязан самостоятельно предпринимать какие-либо меры для поиска информации, которую в силу закона ему обязан предоставить исполнитель услуги. В этом споре правда оказалась на стороне клиента".

Если говорить простым языком, клиент не должен самостоятельно вникать: поедет он на вольном таксисте, что работает сам по себе, или услуги предоставляет фирма, которая отвечает за качество.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня изменились многие экономические модели. "В сфере такси побеждает модель, когда компания-агрегатор по сути является лишь посредником между водителем и пассажиром, - сказал он. - Некоторые агрегаторы не имеют собственного транспортного парка. Но даже если транспортный парк и присутствует, компания все равно работает и с водителями на основе партнерских отношений, предоставляя им информацию и получая определенный процент от выручки. При этом агрегаторы устанавливают определенные требования к водителям и их автомобилям и сами определяют условия сотрудничества".

Теперь, по словам Владимира Груздева, в случае происшествия компания-агрегатор не сможет переложить проблемы на водителя, работающего от ее имени.

Если же агрегатор не желает отвечать за таксистов, то должен честно и громко предупреждать клиентов, что он в этом деле всего лишь посредник, а его бренд, по сути, ничего не стоит.