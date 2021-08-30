Жительница Кузбасса перевела мошенникам 2 млн за компенсацию от "МММ"

Кемеровская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более 2 миллионов рублей у вкладчицы "МММ".

48-летняя жительница города Юрги перевела крупную сумму неизвестным людям в надежде получить компенсацию. Как выяснилось, даме позвонили с незнакомого номера и сообщили о том, что ей полагается 5 миллионов рублей за ранее приобретенные акции "МММ". Вот только для того, чтобы эти средства поступили на ее счет, вкладчице необходимо оплатить "услуги страхования, электронных переводов и проверок".

- В течение недели потерпевшая перечисляла деньги на указанные счета и в результате лишилась в общей сложности 2 370 000 рублей, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. - Никакая компенсация ей так и не поступила, а звонивший перестал выходить на связь.

В полиции напоминают, что компенсации за ущерб от деятельности финансовой пирамиды или некачественные услуги - это стандартные уловки аферистов.

Два года назад в такой же ситуации оказалась жительница города Омска. Злоумышленники выманили у 58-летней жительницы Кировского округа около двух миллионов рублей. Мошенники пообещали пенсионерке выплатить ей крупную сумму как одной из активных участниц финансовой пирамиды "МММ".