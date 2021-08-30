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30.08.2021 16:21
Рубрика: Общество

Лето в Петербурге оказалось самым солнечным за всю историю наблюдений

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Лето 2021 года оказалось самым теплым и солнечным за весь период метеорологических наблюдений. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Фото: iStock
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По словам метеоролога, аномально жаркими и солнечными выдались июнь и июль. Эксперт призвал вспомнить аномальную жару первой половины лета: например, в период с 18 по 24 июня в Северной столице было побито пять температурных рекордов, что, к слову, также является своеобразным рекордом. В самый жаркий день температура воздуха в городе превысила отметку 35,5 градуса.

Жарким выдалось и начало июля. В августе в город пришла долгожданная прохлада, а в последние полторы недели месяца под влиянием циклона столбик термометра и вовсе опустился ниже климатической нормы. Тем не менее, за счет теплых деньков климатическая норма августа все же оказалась превышена на 0,7 градуса.

В совокупности по данным трех летних месяцев получилось, что лето в городе оказалось самым теплым в истории наблюдений, а ведутся они с 1881 года.

Также в городе солнце светило 864 часа. Это рекорд для Северной столицы, известной своими дождями и туманами. Для сравнения, в прошлом году солнце показывалось на 738 часов, а в пасмурном 2016 году было зафиксировано 522 солнечных часа.

Правда, синоптик отметил, что совсем дней без солнца летом в Петербурге практически не бывает. Даже в пасмурную погоду солнце хоть на полчаса, но все-таки показывается.

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