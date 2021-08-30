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30.08.2021 14:31
Рубрика: Культура

В Ивангороде пройдет Международный конкурс хорового пения

Текст: Инесса Суворова
Фото: Дмитрий Веселов/Пресс-служба Ленинградского государственного симфонического оркестра Фото: Дмитрий Веселов/Пресс-служба Ленинградского государственного симфонического оркестра
Фото: Дмитрий Веселов/Пресс-служба Ленинградского государственного симфонического оркестра

В 2023 году в Ивангороде состоится Международный конкурс хорового пения. Об этом объявили на Втором хоровом фестивале Ленинградской области, завершившемся в минувшие выходные в Ивангороде. Соглашение о проведении мероприятия подписали художественный руководитель фестиваля Михаил Голиков и всемирно известный хоровой дирижер Романс Ваганс.

Фото: Предоставлено пресс-службой Московской филармонии
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Переговоры о проведении конкурса велись уже давно, но реализации планов мешали вводимые ограничения, включая закрытие границ. Организаторы надеются, что через два года, ситуация в мире изменится к лучшему, и Ивангород примет всех желающих. Уже решено, что место проведения завершающего Гала-концерта будущего конкурса хоров Ленинградской области вновь, как и на этот раз, станет живописная крепость XV века, возможности которой весьма впечатлили Романса Ваганса.

Одной из фишек будущего мероприятия станет выступление хористов на мосту через Нарву, соединяющую Россию и Эстонию. В планах организаторов, чтобы на 15 минут мост стал сценой для исполнителей Эстонии и России, как символ связи между людьми, странами, музыкантами.

Нынешний, второй по счету, хоровой фестиваль собрал несколько десятков творческих коллективов со всей Ленинградской области, среди которых Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Хор Санкт-Петербургского государственного университета, Академический хор Петрозаводского госуниверситета. Кроме того, в Ивангороде пели оперные знаменитости Мариинского театра и московской "Геликон-оперы". В первый день фестиваля в выступлении сводного коллектива принимало участие более 500 человек.

- По сравнению с фестивалем прошлого года, количество участников выросло в разы, - говорит главный организатор и идейный вдохновитель мероприятия, дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков. - Конечно, можно только мечтать о том, чтобы мы от года к году росли в такой прогрессии.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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