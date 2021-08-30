Гидрометцентр: В Краснодарский край придет африканская жара

Воздушные массы из Африки принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник будет очень жарко. В Сочи - до +37 градусов. "Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара - это огромная редкость", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Метеоролог отметил, что в начале этой недели температура воздуха в регионе будет выше нормы на 8 градусов. Но уже к концу недели она понизится и станет на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее ученый рассказал, что небольшое похолодание в начале этой недели на европейской части территории России будет связано с уходом антициклона, а последующее понижение температуры воздуха на десять градусов - с приходом циклона и северным ветром. До конца этой недели температура в центре европейской части страны не превысит 15-17 градусов, что на один градус ниже нормы.