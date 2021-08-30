В Севастополе проверят видео с прикурившими от Вечного огня подростками

Следственный комитет начал проверку по факту осквернения мемориального комплекса в честь окончания Гражданской войны в Севастополе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Внимание правоохранителей привлекла видеозапись, на которой двое подростков залезли на памятник, чтобы прикурить сигареты от Вечного огня. За кадром слышен смех девушки, которая снимала происходящее на телефон. Видео подростки сами разместили в соцсети.

- Личности молодых людей устанавливаются. Будет дана правовая оценка их действиям, а также обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются, - рассказал в СК.

Памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданской войне" был установлен в Севастополе в апреле этого года. В состав мемориала входят несколько скульптур, а также вечный огонь.