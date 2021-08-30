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30.08.2021 15:37
Рубрика: Происшествия

В Севастополе проверят видео с прикурившими от Вечного огня подростками

Текст: Юлия Крымова

Следственный комитет начал проверку по факту осквернения мемориального комплекса в честь окончания Гражданской войны в Севастополе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Фото: УМВД России по городу Севастополю
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Внимание правоохранителей привлекла видеозапись, на которой двое подростков залезли на памятник, чтобы прикурить сигареты от Вечного огня. За кадром слышен смех девушки, которая снимала происходящее на телефон. Видео подростки сами разместили в соцсети.

- Личности молодых людей устанавливаются. Будет дана правовая оценка их действиям, а также обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются, - рассказал в СК.

Памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданской войне" был установлен в Севастополе в апреле этого года. В состав мемориала входят несколько скульптур, а также вечный огонь.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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