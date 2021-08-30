В Сочи завели дело на самокатчика, сбившего ребенка

Против водителя электросамоката, который 22 августа сбил двухлетнюю девочку в Сочи и скрылся с места происшествия, возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю, 44-летний мужчина признал вину.

- Вечером 22 августа 2021 года мужчина, двигаясь на личном электросамокате по улице Конституции СССР в городе Сочи, наехал на малолетнюю девочку. В результате ребенку был причинен перелом лобной кости, в данный момент девочка находится под наблюдением врачей. Были установлены свидетели и очевидцы инцидента. Все они допрошены следователем, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Подозреваемого, который с места происшествия уехал, быстро нашли. Его также допросили. Он признал свою вину и пообещал помочь пострадавшему ребенку в лечении и реабилитации.

Как ранее сообщала "РГ", девочку возрастом 1 год и 8 месяцев в Сочи сбил мужчина на электросамокате. Ребенок в результате получил серьезные травмы. Личность мужчины удалось установить, подозреваемого задержали.