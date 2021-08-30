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30.08.2021 20:40
Рубрика: Культура

Лидер уральской группы "Урфин Джюс" попал в больницу с COVID-19

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Известный уральский композитор и музыкант, лидер советской группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин заболел коронавирусом.

Фото: Владимир Бурдин / vk.com
Основатель "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин впал в кому

Артист лечится в Госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Александра Пантыкина.

Напомним, в январе этого года появилась информация о том, что композитор сделал прививку от вируса. Также Пантыкин пообещал опубликовать песню, посвященную вакцине, которая должна была приободрить слушателей, но этого так и не произошло.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, за последние сутки зафиксировано 520 случаев заражения. Общее количество заболевших за все время составило 123 067. Выписано 452 человека, всего с болезнью справился 113 621 свердловчанин. 31 человек умер. Всего жертвами болезни стало 5163 пациента.

В регионах Культура Музыка Рок Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

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