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Рубрика: Общество

В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин

Текст: Анна Ласточкина
Роман Шадрин. Фото: Роман Шадрин/facebook.com Роман Шадрин. Фото: Роман Шадрин/facebook.com
Роман Шадрин. Фото: Роман Шадрин/facebook.com

В Екатеринбурге скончался генерал-майор Роман Шадрин.

О его кончине стало известно сегодня из скорбных постов его коллег и друзей в соцсетях. Один из таких опубликовала общественная организация "Герои Урала", в которой Роман Александрович занимал должность руководителя проектов и общественных представительств.

- Глубокие соболезнования всей семье, Наташе и детям. Утрата отца - горе. Но ваш отец успел заложить такой мощный нравственный и человеческий фундамент в личности сыновей, что нет никаких сомнений, что мальчики вырастут в настоящих мужчин, достойных памяти своего отца! Да и друзья отца всегда будут рядом - такое это братство, - написала на своей странице в Facebook бывшая начальница управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

Роману Шадрину было 54 года, он многодетный отец. Звание он получил в 27 лет во время участия в боевых действиях в Чеченской республике.

С 2005 по 2012 годы был заместителем командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, после чего был уволен в запас. В 2013 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга, с 2015 по 2019 годы работал директором ЦПКиО.

В последние годы жизни он занимался патриотическим воспитанием. Например, как он рассказал в своем последнем интервью "РГ", вместе с командой они придумали такой способ заинтересовать подростков военной историей:

- Представьте: показываем нарезку из фильма "Кандагар", говорим, что фильм сняли на основе истории реального экипажа самолета и его командира - Героя России Шарпатова из Тюменской области. Они уже удивлены! Вы знаете, а ведь он здесь! Дверь открывается, и входит Владимир Ильич…

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