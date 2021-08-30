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30.08.2021 12:33
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты

Текст: Матвей Линник

Большинство россиян (76,2%) потратили "школьную" выплату непосредственно на детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета "Синергия".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
"Школьные" выплаты получили родители более 20 млн детей

Почти 70% респондентов рассказали, что потратили выплату полностью, 19,4% - частично. Около 7% родителей решили отложить эти деньги, а 4,3% опрошенных не смогли ответить на вопрос, как они распорядились суммой.

Расходы пришлись на детскую одежду и обувь (49,2%), канцтовары (32,1%), электронику для учебы (12%) и детские развлечения (6,7%).

Почти четверть россиян (23,8%) признались, что потратили деньги не по назначению - на продукты, оплату ЖКХ, одежду или обувь, отдых и выплаты по кредитам.

Напомним, единовременные выплаты в 10 тысяч рублей родителям школьников начались со 2 августа. Получить их можно по 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление на выплату можно до 1 ноября 2021 года. Выплата предоставляется на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше 3 июля 2021 года.

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