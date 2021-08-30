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30.08.2021 12:13
Рубрика: Легковые авто

Российских автомобилистов предупредили о дефиците шин

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россиянам стоит озаботиться поиском зимней резины уже сейчас, не дожидаясь похолодания. Эксперты предсказывают рост цен на шины и дефицит по некоторым позициям.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на опрошенных автоэкспертов. Уже сейчас многие владельцы мотоциклов столкнулись с тем, что на ряд моделей найти невозможно. Связано это с тем, что из-за пандемии многие заводы приостановили производство или заметно снизили объемы выпуска. С наступлением заморозков рынок ждет традиционный всплеск спроса на покрышки, а это значит, что можно ждать дефицита и роста цен.

В частности, о возможном дефиците высказался вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В грядущем повышении цен на покрышки он практически уверен.

Виной тому не только сокращение объемов производства - зачастую шины делают из вторичных ресурсов - но и нарушение мировой логистики. Выросли цены на перевозку, упаковку, сырье, топливо.

#авто