Российских автомобилистов предупредили о дефиците шин

Россиянам стоит озаботиться поиском зимней резины уже сейчас, не дожидаясь похолодания. Эксперты предсказывают рост цен на шины и дефицит по некоторым позициям.

Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на опрошенных автоэкспертов. Уже сейчас многие владельцы мотоциклов столкнулись с тем, что на ряд моделей найти невозможно. Связано это с тем, что из-за пандемии многие заводы приостановили производство или заметно снизили объемы выпуска. С наступлением заморозков рынок ждет традиционный всплеск спроса на покрышки, а это значит, что можно ждать дефицита и роста цен.

В частности, о возможном дефиците высказался вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В грядущем повышении цен на покрышки он практически уверен.

Виной тому не только сокращение объемов производства - зачастую шины делают из вторичных ресурсов - но и нарушение мировой логистики. Выросли цены на перевозку, упаковку, сырье, топливо.