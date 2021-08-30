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30.08.2021 13:30
Рубрика: Российский автопром

СМИ: АвтоВАЗ выпустит очень дешевую Lada Granta

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В начале лета АвтоВАЗ запустил продажи моделей Lada в комплектациях Light. Так, "облегчённая" Granta лишилась аудиосистемы.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ обяжет дилеров докладывать в Lada набор автомобилиста

Как пишет Lada Granta FL Club, российская марка скоро может выпустить Lada Granta в новой комплектации Classic Light. Якобы такая машина будет стоить 503 900 рублей.

Granta Classic Light оснастят 8-клапанным мотором. Главное - у автомобиля изъяли головное устройство, кондиционер, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS (антиблокировочная система) и EBD (система распределения тормозных усилий).

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу АвтоВАЗа. Там ответили, что "не комментируют домыслы и слухи".

"Лайтовые" варианты автомобилей Lada завод производит из-за дефицита электронных компонентов. Ранее представители АвтоВАЗа отмечали, что речь идёт о тестовой комплектации "для изучения спроса на такую конфигурацию".

Сегодня в семейство Lada Granta входит седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, "вседорожный" универсал и модификация Drive Active. Самой дешёвой Granta считается версия Sedan в комплектации Standard стоимостью 531 900 рублей.

#Lada