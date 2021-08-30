Спецназ обыскал камеры криминальных авторитетов в столичных СИЗО

В Федеральной службе исполнения наказаний раскрыли подробности специальной операции, проведенной в понедельник двух столичных изоляторах. Напомним, ранее в прокуратуре сообщили о пресечении в столичном СИЗО №1 "Матросская тишина" экстремистского сообщества "АУЕ", насаждающей криминальные порядки.

Как подчеркнули в ведомстве, деятельность криминальной группировки пресечена совместно сотрудниками Главного оперативного управления и Управления собственной безопасности ФСИН во взаимодействии с ФСБ России и МВД России. Причем, деятельность группы лиц, входящих в запрещенное на территории Российской Федерации международное общественное движение "АУЕ", была пресечена на территории двух изоляторов: в СИЗО-1 и СИЗО-3.

Собрана необходимая доказательная база, получены сведения о структуре ячейки, используемых абонентских номерах, установлен лидер и источники финансирования со свободы.

Фото: пресс-бюро ФСИН

"В интересах экстремистского движения "АУЕ" данные лица нарушали установленный порядок содержания, насаждали криминальную идеологию, выражающуюся в отрицании общепринятых моральных принципов и главенствующей роли права, пропаганде насилия и вражды. Помимо этого, в целях финансирования указанного запрещенного в России движения участники группы регулярно вымогали денежные средства у лиц, содержащихся под стражей, в том числе под угрозой применения насилия", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.

В настоящее время Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч.1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

"В понедельник, 30 августа, сотрудники ГОУ и УСБ ФСИН России, ФСБ России, СУ СК России по г. Москве при поддержке подразделений специального назначения УФСИН России по г. Москве провели обыскные мероприятия в столичных СИЗО-1 и СИЗО-3. Во время обысков изъято значительное количество нелегальной переписки участников "АУЕ" и другие запрещенные предметы, являющиеся вещественными доказательствами противоправной деятельности, - рассказывают в тюремном ведомстве. - Сотрудники Главного оперативного управления и Управления собственной безопасности ФСИН России продолжают работу по оперативному сопровождению уголовного дела. Ранее ФСИН России предупреждала, что в связи со вступлением в законную силу решения Верховного суда Российской Федерации о признании международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (известное также под такими аббревиатурами как АУЕ, А.У.Е. и т. д.) экстремистским и запрете его деятельности на территории России участие лиц, отбывающих наказание и содержащихся под стражей, в деятельности данной организации будет пресекаться в соответствии с нормами действующего законодательства".