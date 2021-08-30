США эвакуировали всех афганских сотрудников своего посольства в Кабуле

США эвакуировали всех афганцев, работавших в американском посольстве в Кабуле, а также членов их семей. Всего вывезено 2,8 тысячи человек. Такую информацию распространил телеканал ABC News, ссылаясь на внутренний отчет о ситуации.

Согласно последним данным, которые содержатся в отчете, в субботу на территории аэропорта Кабула уже не было местных работников посольства, нуждающихся в эвакуации. Покинувшие страну афганцы отправляются в США, где в основном их размещают на военных базах, пишет РИА Новости.

Согласно отчету, одна из баз - Форт-Ли - почти полностью заполнена, а аэропорт имени Даллеса на севере Виргинии медленно оформляет прибывающих афганцев из-за "ограниченных возможностей проверки благонадежности". В документе также обосновывается необходимость отправлять эвакуированных в другие места, чтобы снизить нагрузку на центр.

По данным телеканала, из Афганистана уезжает и дипломатический персонал США. Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы (оставим) по крайней мере постоянное представительство".