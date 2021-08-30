Тимофей Баженов убежден, что трудовых мигрантов провоцирует на криминал стеснённость проживания

На фоне обострившейся криминогенной обстановки в среде мигрантов тележурналист Баженов предложил несколько решений проблем приезжих, которые зачастую вынуждены проживать на территории России в сложных условиях.

Ранее в средствах массовой информации была распространена информация о том, что в отношении трудовых мигрантов возбуждено 800 уголовных дел. В связи с чем мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил применение суровых мер со стороны Правительства столицы в отношении нарушителей законов нашей страны.

"Будем откровенны, трудовые мигранты нужны нашей стране. Они востребованы потому, что всегда есть работа, которую они выполнять готовы, а россияне выполнять отказываются. Но в то же время оставлять дела так, как есть, и консервировать проблемы тоже нельзя. Я считаю, что корень проблемы в том, что нередко при миграции отсутствует чётко определённая принимающая организация сторона, или личность ― российский резидент, условный поручитель, который несёт солидарную ответственность за противоправные действия приглашённого мигранта. Сейчас трудовые мигранты оказываются после переезда в "свободном поиске" случайных подработок, некоторые фактически кочуют или живут в антисанитарных условиях в так называемых "резиновых квартирах" и "хостелах", пребывание в которых провоцируют рост преступности", ― поделился своей точкой зрения Тимофей Баженов.

По словам Тимофея Баженова, основная проблема во взаимоотношениях трудовых мигрантов друг с другом кроется в чрезвычайно стеснённых жилищных условиях. Рано или поздно в комнате, где проживают несколько посторонних людей, конфликт неизбежен. Следовательно, если предоставить людям нормальные жилищные условия, число драк и беспорядков пойдёт на убыль.

Для решения проблемы требуется тщательнее подходить к выдаче разрешений на въезд и временное проживание трудовых мигрантов в регионах России. По мнению Баженова, условием для этого должна стать покупка собственности в регионе проживания или гарантия предприятия, которое приглашает на работу мигранта, на предоставления жилья, соответствующего санитарно-эпидемиологическим нормам. Соблюдение этих правил, помимо устранения одной из причин конфликтных ситуаций, поможет решить проблему с коррупцией в миграционных вопросах.

"Россия всегда была и остаётся гостеприимной и многонациональной страной. Но нам необходимо искать возможности для того, чтобы миграция была культурной, продуманной. Государство должно отслеживать не только поток мигрантов, но и условия, в которых они проживают. Их соответствие санитарным и жилищным нормам. Кроме того, в условиях пандемии нужно помнить, что отсутствие социальной дистанции способствует распространению коронавирусной инфекции. Уверен, что решить этот вопрос государству под силу", - убежден общественный деятель Тимофей Баженов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усилении контроля со стороны столичных властей за процессами миграции. По официальным данным, после нескольких резонансных происшествий в мигрантской среде в ходе полицейских рейдов были задержаны и высланы из страны порядка 200 приезжих, которые находились в России незаконно. Запрещён въезд в нашу страну 17,5 тысячам человек.