Университет Хопкинса: В мире число погибших из-за COVID-19 превысило 4,5 млн

Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным на 03.05 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 достигло 4 500 135. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона. Наибольшее число смертей среди пациентов с COVID-19 зафиксировано в США - более 637 тысяч, пишет РИА Новости.

Тяжелые осложнения коронавируса гораздо реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию. Об этом ранее заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Важно отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных", - отметил он.