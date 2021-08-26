Минздрав: У привившихся от COVID-19 гораздо реже бывают осложнения

Тяжелые осложнения коронавируса гораздо реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию. Об этом заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию со смертностью от ковида в стране.

"Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных", - цитирует ТАСС Кузнецова.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета.

При этом, как показали исследования в Аргентине, постепенное усиление защиты от коронавирусной инфекции вырабатывается в течение 6 месяцев после вакцинации "Спутник V".