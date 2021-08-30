Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан

Самый густонаселенный город штата Луизиана - Новый Орлеан - остался полностью без электричества из-за урагана "Ида", обрушившегося в воскресенье. По данным Energy New Orleans, сейчас в городе, в котором проживают около 380 тысяч человек, электричество вырабатывается только генераторами.

Энергетики заявляют о "катастрофическом" уроне линиям электропередачи, пишет РИА Новости. Местные метеорологи также предупредили, что для ряда районов Нового Орлеана существует угроза наводнений и возникновения торнадо.

Ранее ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти, объявили одним из сильнейших в истории штата. По последним данным, ураган ослаб до третьей категории, однако продолжает нести угрозу "разрушительного ущерба".

Стихия срывает крыши в Луизиане, переворачивает грузовики, вырывает с корнем деревья. Всего в штате без электричества остались 754 тысячи из 2,2 миллиона потребителей. Информации о пострадавших пока не поступало.