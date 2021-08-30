В Марий Эл ликвидируют тлеющие пожары

Почти 200 человек в Марий Эл задействованы для тушения тлеющих участков лесного пожара.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, на данный момент активное горение удалось ликвидировать, сохраняется тление, из-за чего в воздухе ощущается задымление.

Для тушения очагов возгорания привлечены сотрудники Авиалесохраны, регионального Управления Росгвардии, УФСИН России по Республике Марий Эл, работники министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды и других ведомств.

На совещании в оперштабе глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что в ближайшие два дня над территорией лесного пожара будут работать вертолеты, активная работа наземных групп также продолжится. Кроме того, в регионе ожидается дождь.

Напомним, лесной пожар в Медведевском районе республики начался 18 августа. Огонь вплотную подходил к населенным пунктам и санаторным зонам. Жители и отдыхающие с этих территорий были эвакуированы. В регионе вводился режим чрезвычайной ситуации.